5 способов стать привлекательнее

Уловки, которые подсказали ученыеСпособ №1Психологи рекомендуют установить зрительный контакт с собеседником, но преподавательница британского Университета Ноттингем Трент заметила, что люди в темных очках выглядят очень эффектно и привлекательно. Этот аксессуар делает лицо симметричным, а его образ таинственным. Кроме того, человек в очках чувствует себя увереннее, поэтому ему легче находить общий язык с малознакомыми людьми.Очки сделают тебя посимпатичнееpixabay.comСпособ №2Носите одежду стиля унисекс. Исследования подтвердили, что люди, сочетающие в имидже атрибуты обоих полов, кажутся нам сексуально привлекательными и талантливыми.Платье может все испортитьpixabay.comСпособ №3Выберите свой собственный аромат. Исследования подтвердили, что запах человека играет важную роль для нашего восприятия. Британская компания Daz выяснила, что женщин притягивают запахи бензина, чернил для принтера и кожаных изделий, исходящие от мужчин. А противоположный пол предпочитает, чтобы избранница пахла губной помадой, детским лосьоном и, как ни смешно, едой.Мужчинам нравится запах помадыpixabay.comСпособ №4Исследования не раз доказывали, что путь к сердцу лежит через желудок, но как выяснилось, не только у мужчин. Чтобы понравиться человеку, угостите его чем-нибудь вкусным. С детства еда ассоциируется у нас с материнской заботой, поддержкой и успокоением.Накорми избранникаpixabay.comСпособ №5Заведите себе домашнего любимца. Независимые исследования подтвердили, что люди с собаками получают больше внимания от противоположного пола. Ученые выяснили, что человек с животным вызывает больше доверия.Животные сближаютpixabay.com...