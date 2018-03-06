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Ирину Роднину затравили из-за переезда в США

Фигуристка поделилась своей историей жизни за рубежомДесятикратная чемпионка мира Ирина Роднина недавно приняла участие в сетевом проекте «Пора валить обратно». В беседе с журналистами youtube-канала спортсменка призналась, что сталкивалась с настоящей травлей из-за тог, что в конце 80-х — начале 90-х уехала работать в Америку. Причиной тому послужила безработица на родине, а в США ей предложили работу тренера в Международном центре фигурного катания в Лейк-Эрроухеде, рядом с Лос-Анджелесом.Фигуристка отмечает, что не обижается на тех, кто называл ее «предательницей» и укорял за содеянное. Она также подчеркнула, что россиянам необходимо признать: где-то мы еще в начале, где-то — в середине пути, а где-то — уже обогнали другие страны...

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