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Имущество семьи Фриске будет выставлено на торги

Судебное разбирательство завершилось в пользу «Русфонда»Российские СМИ сообщили, что Истринский городской суд Московской области объявил о решении выставить на торги имущество родителей покойной поп-звезды Жанны Фриске по иску благотворительной организации «Русфонд».«Суд удовлетворил наши исковые требования о взыскании принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нем жилого дома», — передают заявление источника dni.ru.Как же отнеслись к такому приговору сами фигуранты дела, Владимир Борисович и Ольга Владимировна, ранее пытавшиеся доказать недействительность договора об оказании помощи их больной дочери, пока не разглашается...

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