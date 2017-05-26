Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Неизвестные вандалы облили избирательный пункт в Нью-Йорке краской
Скотланд-Ярд решил расследовать смерть соратника Березовского, как убийство
В ООН могут поднять вопрос нарушения избирательный прав россиян в Украине
Шаповалов: США активно провоцируют появление приемников ИГИЛ* в Сирии
Парламент Британии предлагает перенести ЧМ-2018 на 2019 год в другую страну
Экономика
Подписан закон о возобновлении кредитования бизнеса в зоне АТО
Сеть взбудоражили масштабные обыски на "Новой почте": первые подробности
Американцы возродят кроссовер Lincoln Aviator
Тюнеры 1016 Industries сделали Lamborghini Huracan ещё мощнее и привлекательнее
Компания Audi намерена "убить" знаковый суперкар R8
События
На вписке в Канаде пьяную девушку изнасиловали и выложили видео на Facebook
В Германии на заводе по утилизации боеприпасов произошёл взрыв
Руфер из Питера задержан в Чили после фото на 22-этажном небоскребе
В Палестине автомобиль наехал на группу израильтян
Добровольцы из ЧВК «Вагнер» защищают Россию от международного терроризма
Социум
Забавные привычки животных: почему собаки наклоняют голову слушая людей
Забавное видео про животных: огромная медведица катается на спине хозяина
Кто и зачем использует многоразовую «туалетную бумагу»
РўРµС…РЅРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРёР№ СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚: Р’ Р¤РёРЅР»СЏРЅРґРёРё СѓС‡РёС‚РµР»РµР№ Р·Р°РјРµРЅСЏС‚ СЂРѕР±РѕС‚С‹
Р‘РµР·РґРѕРјРЅС‹Р№ Р»РѕРЅРґРѕРЅРµС† Р·Р°С€РµР» РІ РёРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ Рё РЅР°С€РµР» СЃРµР±Рµ РґРѕРј, СЂР°Р±РѕС‚Сѓ Рё СЃР»Р°РІСѓ
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской эстафеты
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской гонки преследования в Холменколлене
Паралимпиада 2018: онлайн трансляция 17 марта/Смотрите все результаты восьмого дня Паралимпийских игр-2018
Р›РµРіРєРѕР°С‚Р»РµС‚РѕРє РёР· РЈРєСЂР°РёРЅС‹ РґРёСЃРєРІР°Р»РёС„РёС†РёСЂРѕРІР°Р»Рё РёР·-Р·Р° РґРѕРїРёРЅРіР°
«Динамо» готовит неожиданный трансфер известного защитника
Шоу-Биз
Ким Кардашьян поделилась содержанием своего завещания
Ольга Бузова поддержала президента
Жанна Фриске: дом родителей звезды выставят на торги чтобы вернуть деньги Русфонду
Диана Арбенина: певица поблагодарила поклонников за теплый прием и повод для улыбки
Ким Кардашьян: звезда раскрыла самые обязательные пункты своего завещания
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Huawei выпустила недорогой клон iPhone X
В Сеть "просочилось" первое изображение флагмана HTC U12+
Windows 10 стала доступна для iPad
В Сети появились снимки долгожданного флагмана от Nokia
Специалисты боятся смертельных кибератак на нефтезаводы
Авто
РљРѕРЅС†РµРїС‚ Mercedes-Maybach GLS РјРѕРіСѓС‚ РїРѕРєР°Р·Р°С‚СЊ РІ Р°РїСЂРµР»Рµ
Ford отзывает крупную партию авто
Nissan готовит к выпуску электрический кроссовер
Раскрыты характеристики электронного суперкара от Audi
Рассекречен дизайн обновленного Peugeot 408
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Ким Кардашьян поделилась содержанием своего завещания
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 04:29
На вписке в Канаде пьяную девушку изнасиловали и выложили видео на Facebook
События
Сегодня, 04:20
В Германии на заводе по утилизации боеприпасов произошёл взрыв
События
Сегодня, 04:20
Руфер из Питера задержан в Чили после фото на 22-этажном небоскребе
События
Сегодня, 04:20
В Палестине автомобиль наехал на группу израильтян
События
Сегодня, 04:20
Киевские Ведомости
|
Социум
| Забавные привычки животных: почему собаки наклоняют голову слушая людей
Социум
Забавные привычки животных: почему собаки наклоняют голову слушая людей
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-05/eti-zabavnye-sobaki-s-brovyami-razveselyat-samyh-grustnyh_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Эти забавные собаки с бровями развеселят самых грустных
26-05-2017, 02:41
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Забавные животные: смешные собаки в авто
19-11-2016, 12:57
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Забавные животные: собаки, которые обожают обниматься
25-10-2016, 22:38
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Забавные фото животных: собаки в смешных тупиковых ситуациях
13-10-2016, 00:56
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-02/yutub-luchshee-video-segodnya-strannye-privychki-domashnih-pitomcev_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ютуб: лучшее видео сегодня: странные привычки домашних питомцев
24-02-2016, 03:04
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2015-11/zabavnye-sobachi-privychki-iz-serii-naglaya-morda_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Забавные собачьи привычки из серии «Наглая морда»
16-11-2015, 15:26
Читать
Социум
Сегодня, 04:02
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/12.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/12.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
Написать на e-mail