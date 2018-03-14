Паралимпиада 2018: онлайн трансляция 17 марта/Смотрите все результаты восьмого дня Паралимпийских игр-2018

суббота, 17 марта 2018, 03:00Поделитьсяпереглянути статтю українськоюФото: pyeongchang2018.comВ субботу, 17 марта, в предпоследний день Зимних Паралимпийских игр в корейском Пхенчхане разыгрывается 10 комплектов медалей - 6 в лыжных гонках, 3 в горнолыжном спорте (слалом) и 1 в керлинге на колясках."Апостроф" ведет онлайн трансляцию восьмого соревновательного дня Паралимпиады-2018.ПАРАЛИМПИАДА 2018: ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 13 МАРТАПАРАЛИМПИАДА 2018: ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 14 МАРТАПАРАЛИМПИАДА 2018: ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 16 МАРТАСегодня украинцы выступят в пяти лыжных гонках.МЕДАЛИВ медальном зачете лидируют США. В копилке американцев уже 11 золотых наград. Второе место занимают Нейтральные паралимпийские спортсмены (под этим флагом виступають Русские), которые завоевали 8 золотых медалей.Украина занимает четвертое место. Наши паралимпийцы завоевали 19 наград - 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Наша команда проигрывает Германии одну серебряную медаль.МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ПАРАЛИМПИАДЫ: АКТУАЛЬНАЯ ТАБЛИЦАВСЕ ФИНАЛЫ ДНЯЛыжные гонки03:00 Мужчины, гонка на 10 км классическим стилем среди спортсменов с нарушением зренияЯрослав Решетинский (лидер Назар Стефурак), Дмитрий Суярко (лидер Василий Потапенко), Александр Махоткин (лидер Денис Никулин)03:15 Мужчины, гонка на 10 км классическим стилем, стояИгорь Рептюх, Григорий Вовчинский, Виталий Сытник, Сергей Романюк04:45 Женщины, гонка на 7.5 км классическим стилем, стояЛюдмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман, Ирина Буй, Богдана Конашук04:55 Женщины, гонка на 7.5 км классическим стилем среди спортсменок с нарушением зренияОксана Шишкова (лидер Виталий Казаков), Ольга Прилуцкая (лидер Борис Бабарь)05:40 Мужчины, гонка на 7,5 км, сидяТарас Радь, Максим Яровой06:00 Женщины, гонка на 5 км, сидяГорные лыжи07:00 Мужчины, слалом среди спортсменов с нарушением зрения07:30 Мужчины, слалом, стоя08:00 Мужчины, слалом, сидяКерлинг на колясках02:35 Матч за бронзовые медали. Республика Корея - Канада07:35 Финал. Китай - Норвегия05:00 Матч за бронзовые медали. Республика Корея - Италия...