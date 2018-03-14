| | Паралимпиада 2018: онлайн трансляция 17 марта/Смотрите все результаты восьмого дня Паралимпийских игр-2018
Спорт

Паралимпиада 2018: онлайн трансляция 17 марта/Смотрите все результаты восьмого дня Паралимпийских игр-2018

суббота, 17 марта 2018, 03:00
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Паралимпиада 2018: онлайн трансляция 17 марта/Смотрите все результаты восьмого дня Паралимпийских игр-2018

Фото: pyeongchang2018.com
В субботу, 17 марта, в предпоследний день Зимних Паралимпийских игр в корейском Пхенчхане разыгрывается 10 комплектов медалей - 6 в лыжных гонках, 3 в горнолыжном спорте (слалом) и 1 в керлинге на колясках.
"Апостроф" ведет онлайн трансляцию восьмого соревновательного дня Паралимпиады-2018.
ПАРАЛИМПИАДА 2018: ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 13 МАРТА
ПАРАЛИМПИАДА 2018: ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 14 МАРТА
ПАРАЛИМПИАДА 2018: ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 16 МАРТА
УКРАИНА
Сегодня украинцы выступят в пяти лыжных гонках.
МЕДАЛИ
В медальном зачете лидируют США. В копилке американцев уже 11 золотых наград. Второе место занимают Нейтральные паралимпийские спортсмены (под этим флагом виступають Русские), которые завоевали 8 золотых медалей.
Украина занимает четвертое место. Наши паралимпийцы завоевали 19 наград - 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Наша команда проигрывает Германии одну серебряную медаль.
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ПАРАЛИМПИАДЫ: АКТУАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ВСЕ ФИНАЛЫ ДНЯ
Лыжные гонки
03:00 Мужчины, гонка на 10 км классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения
Ярослав Решетинский (лидер Назар Стефурак), Дмитрий Суярко (лидер Василий Потапенко), Александр Махоткин (лидер Денис Никулин)
03:15 Мужчины, гонка на 10 км классическим стилем, стоя
Игорь Рептюх, Григорий Вовчинский, Виталий Сытник, Сергей Романюк
04:45 Женщины, гонка на 7.5 км классическим стилем, стоя
Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман, Ирина Буй, Богдана Конашук
04:55 Женщины, гонка на 7.5 км классическим стилем среди спортсменок с нарушением зрения
Оксана Шишкова (лидер Виталий Казаков), Ольга Прилуцкая (лидер Борис Бабарь)
05:40 Мужчины, гонка на 7,5 км, сидя
Тарас Радь, Максим Яровой
06:00 Женщины, гонка на 5 км, сидя
Горные лыжи
07:00 Мужчины, слалом среди спортсменов с нарушением зрения
07:30 Мужчины, слалом, стоя
08:00 Мужчины, слалом, сидя
Керлинг на колясках
02:35 Матч за бронзовые медали. Республика Корея - Канада
07:35 Финал. Китай - Норвегия
Следж-хоккей
05:00 Матч за бронзовые медали. Республика Корея - Италия...

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