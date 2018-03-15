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Спорт

Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской гонки преследования в Холменколлене

суббота, 17 марта 2018, 02:10
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17 марта в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Холменколлене, состоится гонка преследования среди мужчин.
"Апостроф" предлагает вашему вниманию видеотрансляцию гонки преследования. Начало гонки - в 16.15.
Плеер с видеотрансляцией гонки появится в этой новости за несколько минут до ее начала.
По итогам спринта первым в гонке стартует норвежец Хенрик Л’Абе-Лунд, вторым - еще один представитель Норвегии Йоханнес Бе, а третьим - француз Мартен Фуркад.
В зачете мужских гонок преследования Кубка мира 2017-2018 лидируют Фуркад (276 очков) и Бе (262 очка). На третьем месте располагается россиянин Антон Шипулин - 191 очко.
Ранее "Апостроф" опубликовал полное видео мужского спринта в Холменколлене...

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