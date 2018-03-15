Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской гонки преследования в Холменколлене

суббота, 17 марта 2018, 02:10Поделитьсяпереглянути новину українською17 марта в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Холменколлене, состоится гонка преследования среди мужчин."Апостроф" предлагает вашему вниманию видеотрансляцию гонки преследования. Начало гонки - в 16.15.Плеер с видеотрансляцией гонки появится в этой новости за несколько минут до ее начала.По итогам спринта первым в гонке стартует норвежец Хенрик Л’Абе-Лунд, вторым - еще один представитель Норвегии Йоханнес Бе, а третьим - француз Мартен Фуркад.В зачете мужских гонок преследования Кубка мира 2017-2018 лидируют Фуркад (276 очков) и Бе (262 очка). На третьем месте располагается россиянин Антон Шипулин - 191 очко.Ранее "Апостроф" опубликовал полное видео мужского спринта в Холменколлене...