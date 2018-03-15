Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской эстафеты

суббота, 17 марта 2018, 01:00Поделитьсяпереглянути новину українською17 марта состоится третья гонка восьмого этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене - женская эстафета.Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию женской эстафеты в Холменколлене. Ее начало запланировано на 13.30.Плеер с трансляцией гонки появится в этой новости за несколько минут до ее начала.Отметим, что в зачете женских эстафет Кубка мира 2017-2018 лидирует сборная Германии. На втором месте располагается сборная Франции, а на третьем - сборная Швеции.Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинка Юлия Джима выиграла бронзовую медаль в спринте Кубка мира в Холменколлене...