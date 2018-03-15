| | Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской эстафеты
Спорт

Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской эстафеты

суббота, 17 марта 2018, 01:00
Поделиться
переглянути новину українською
17 марта состоится третья гонка восьмого этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене - женская эстафета.
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию женской эстафеты в Холменколлене. Ее начало запланировано на 13.30.
Плеер с трансляцией гонки появится в этой новости за несколько минут до ее начала.
Отметим, что в зачете женских эстафет Кубка мира 2017-2018 лидирует сборная Германии. На втором месте располагается сборная Франции, а на третьем - сборная Швеции.
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинка Юлия Джима выиграла бронзовую медаль в спринте Кубка мира в Холменколлене...

Еще по теме

Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской гонки преследования ...

Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской гонки преследования ...

Сегодня, 04:05
Читать
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского спринта в Холменко ...

Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского спринта в Холменко ...

15-03-2018, 03:00
Читать
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского спринта в Холменко ...

Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского спринта в Холменко ...

15-03-2018, 03:00
Читать
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского масс-старта в Конт ...

Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского масс-старта в Конт ...

11-03-2018, 02:35
Читать
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция смешанной эстафеты в Контио ...

Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция смешанной эстафеты в Контио ...

9-03-2018, 17:15
Читать
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской эстафеты в Рупольди ...

Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской эстафеты в Рупольди ...

13-01-2018, 09:00
Читать
Спорт

Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail