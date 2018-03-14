| | Российские дипломаты покинут Великобританию: названа дата
События

Российские дипломаты покинут Великобританию: названа дата

Российские дипломаты покинут Великобританию: названа дата
Речь идет примерно о восьми десятках человек

Российские дипломаты, которых Великобритания высылает из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля, покинут страну 20 марта. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, передает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.

"Они уедут 20 числа. Вместе с членами семей. Речь идет примерно о восьми десятках человек", - сообщил Яковенко.

Читайте также: Отравление Скрипаля: Путин созвал Совбез

Напомним, в Кремле пообещали, что ответ на санкции Лондона не заставит долго ждать...

Еще по теме

Может, они здоровы: в соцсетях бурно отреагировали на заявление посла РФ об ...

Может, они здоровы: в соцсетях бурно отреагировали на заявление посла РФ об ...

Вчера, 21:58
Читать
Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Великобритания инициирует совещ ...

Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Великобритания инициирует совещ ...

14-03-2018, 22:20
Читать
Дипломатам РФ грозит высылка: Британия созывает срочное заседание Совбеза О ...

Дипломатам РФ грозит высылка: Британия созывает срочное заседание Совбеза О ...

14-03-2018, 17:50
Читать
Отношения между РФ и Британией из-за отравления Скрипаля резко обострились: ...

Отношения между РФ и Британией из-за отравления Скрипаля резко обострились: ...

14-03-2018, 17:50
Читать
Посольство РФ в Лондоне: Дело Скрипаля засекретят от СМИ

Посольство РФ в Лондоне: Дело Скрипаля засекретят от СМИ

9-03-2018, 23:55
Читать
Дело Сергея Скрипаля могут засекретить - Русская планета

Дело Сергея Скрипаля могут засекретить - Русская планета

9-03-2018, 19:26
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail