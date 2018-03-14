Российские дипломаты покинут Великобританию: названа дата

Российские дипломаты, которых Великобритания высылает из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля, покинут страну 20 марта. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, передает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.
"Они уедут 20 числа. Вместе с членами семей. Речь идет примерно о восьми десятках человек", - сообщил Яковенко.
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Напомним, в Кремле пообещали, что ответ на санкции Лондона не заставит долго ждать...