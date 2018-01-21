Volkswagen показал новый «народный внедорожник» Volks-SUV

VolkswagenVolkswagen Volks-SUVVolkswagen TharuНемецкая компанияофициально анонсировала появление совершенно нового маленького кроссовера, а также показала первые изображения автомобиля, который сейчас известен под названиемили «народный внедорожник».Тизер нового компактного внедорожника Volkswagen Volks-SUVAutomotive News EuropeКак отмечает издание Automotive News Europe, анонс проходимой новинки, а также её первые изображения, были продемонстрированы на ежегодной пресс-конференции немецкого автогиганта. Помимо всего прочего, журналистам ресурса удалось пообщаться с руководителем бренда Volkswagen Хербертом Диссом.Согласно опубликованной информации, «народный внедорожник» Volkswagen Volks-SUV займёт место в модельном ряду немецкого бренда на ступеньку ниже кроссовера Volkswagen Tiguan. Автомобиль будет доступен во всём мире за исключением Старого Света, где немецкая марка предложит клиентам модель Volkswagen T-Roc.На новинку возлагают большие надежды. Так, в компании рассказали, что ежегодно планируется продавать около 400 000 единиц модели Volkswagen Volks-SUV. Кстати, новый серийный кросс поступит в продажу под другим названием, которое пока держится в секрете.Производственный план компании Volkswagen на 2018 годФото: Automotive News EuropeПервыми новый «народный внедорожник» Volkswagen получат китайцы. Помимо этого, серийное производство автомобиля будет налажено на мощностях совместного предприятия SAIC-VW. Старт производства – август 2018 года. В 2020 года новинку начнут собирать в Мексике, откуда её будут поставлять на американский рынок. Мало того, в 2020 году внедорожник Volkswagen Volks-SUV встанет на конвейер предприятий в Аргентине и России.Никакой официальной информации о новинке пока нет. Судя по единственному изображению, новый «народный внедорожник» похож на модель Volkswagen Tiguan, но имеет «более квадратный дизайн экстерьера». Скорее всего, автомобиль будет построен на платформе MQB, и получит широкую гамму бензиновых и дизельных моторов.Добавим. По неофициальным данным новый «народный внедорожник» Volkswagen Volks-SUV пойдёт в серию под названием Volkswagen Tharu – это название уже зарегистрировано немецким производителем в качестве торговой марки. Кроме этого не исключено, что новинка окажется перелицованной версией модели Skoda Karoq.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook