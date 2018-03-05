Audi озвучила минимальную стоимость электрокроссовера E-Tron

AudiAudi E-TronAudi e-tron quattroЭлектрокарыЦеныПремиальная немецкая маркаозвучила минимальную цену нового электрического кроссоверадля европейского рынка. Так, экологически чистый автомобиль можно будет купить за €80 000, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 5 640 000 рублей.Предсерийный кроссовер Audi E-TronAudiСтоимость будущего серийного электрокара повышенной проходимости Audi E-Tron была озвучена Рупертом Штадлером, членом правления немецкой компании Audi на проходящей ежегодной конференции бренда.Как отметили представители марки, озвученная минимальная цена электрического кроссовера Audi E-Tron актуальна для Германии. То есть, в других европейских странах стоимость новинки может оказаться другой.Вкратце напомним, что серийная версия электрокара Audi E-Tron пока не представлена. Совсем недавно, в рамках Женевского автосалона-2018, компания показала прототип модели, который «практически готов встать на конвейер».Предсерийный кроссовер Audi E-TronФото: AudiОжидается, что серийный электрический внедорожник Audi E-Tron сможет проезжать на одной полной «заправке» порядка 500 км. В состав силовой установки машины входит три электродвигателя, а также комплект аккумуляторных батарей на 95 кВт/ч и система полного привода.В линейке немецкого бренда электрокроссовер Audi E-Tron расположится между моделями Audi Q5 и Audi Q7. Главными конкурентами новинки называются Tesla Model X и Jaguar I-Pace. Причём стоит отметить, что базовые версии этих моделей дешевле «немца». Например, Tesla Model X доступен в Европе по цене от 78 000 евро (порядка 5 555 000 рублей), а британский электрокар оценили в 70 000 евро (около 4 950 000 рублей).В компании отметили, что в Норвегии в настоящий момент дилеры бренда собрали свыше 3 700 предварительных заявок на новую электрическую модель Audi E-Tron.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook