Кроссовер Audi Q8 дебютирует летом 2018 года

AudiAudi Q8Официальная премьера нового спортивного внедорожника Audi Q8 состоится нынешним летом, в рамках Шанхайского автосалона-2018. Об этом сообщают иностранные СМИ, ссылаясь на члена правления немецкой компании Питера Мертенса.Кроссовер Audi Q8Motor1Как отмечают наши зарубежные коллеги, об этом официальный представитель бренда рассказал во время интервью на ежегодной пресс-конференции Audi. В беседе с журналистами Питер Мертенс отметил, что «кроссовер Audi Q8 станет новым лицом семейства Q».в настоящее время известно, что серийное производство нового внедорожника Audi Q8 будет налажено на заводе немецкого бренда в Братиславе, где сейчас собирают кроссовер Audi Q7 второго поколения. Цена Audi Q8 составит не менее 110 000 евро. Главные конкуренты – Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6.Стоит напомнить, что тестовые прототипы новой модели Audi Q8 уже неоднократно попадали в объективы фото- и видеокамер. Машина станет серийным воплощением одноимённого концепта, у которого была как обычная, так и спортивная версия – Q8 и Q8 Sport.Предполагается, что серийное кросс-купе Audi Q8 будет предложено с бензиновыми и дизельными моторами с шестью и восемью цилиндрами. Не исключено, что автомобиль получит гибридную модификацию. Также ожидается появление «заряженной» версии Audi SQ8, которая сможет побороться за покупателя с моделью BMW X6 M.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook