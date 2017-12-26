Кроссовер Audi Q8 дебютирует летом 2018 года

Audi Q8
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Официальная премьера нового спортивного внедорожника Audi Q8 состоится нынешним летом, в рамках Шанхайского автосалона-2018. Об этом сообщают иностранные СМИ, ссылаясь на члена правления немецкой компании Питера Мертенса.
Кроссовер Audi Q8
Motor1
Как отмечают наши зарубежные коллеги, об этом официальный представитель бренда рассказал во время интервью на ежегодной пресс-конференции Audi. В беседе с журналистами Питер Мертенс отметил, что «кроссовер Audi Q8 станет новым лицом семейства Q».
в настоящее время известно, что серийное производство нового внедорожника Audi Q8 будет налажено на заводе немецкого бренда в Братиславе, где сейчас собирают кроссовер Audi Q7 второго поколения. Цена Audi Q8 составит не менее 110 000 евро. Главные конкуренты – Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6.
Стоит напомнить, что тестовые прототипы новой модели Audi Q8 уже неоднократно попадали в объективы фото- и видеокамер. Машина станет серийным воплощением одноимённого концепта, у которого была как обычная, так и спортивная версия – Q8 и Q8 Sport.
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Предполагается, что серийное кросс-купе Audi Q8 будет предложено с бензиновыми и дизельными моторами с шестью и восемью цилиндрами. Не исключено, что автомобиль получит гибридную модификацию. Также ожидается появление «заряженной» версии Audi SQ8, которая сможет побороться за покупателя с моделью BMW X6 M.
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