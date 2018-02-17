| | Фадеев расторгнул контракты со всеми своими артистами и сделал их партнерами
Шоу-Биз и культура

Фадеев расторгнул контракты со всеми своими артистами и сделал их партнерами

На днях в интернете появилась информация, что продюсер Максим Фадеев расторгнул контракты со своими артистами и закрыл собственный продюсерский центр, который работал около 25 лет.

Такие новости серьезно взволновали фанатов. О закрытии продюсерского центра первыми объявили артисты Фадеева, которые потеряли свои контракты с продюсером. Подписчики были в шоке, не понимая, что будет дальше с российским шоу-бизнесом. Постепенно эта новость начала обрастать слухами, будто Максим Фадеев серьезно заболел и поэтому вынужден прекратить свою деятельность, пишет сайт life-dom2.su

И вот наконец-то недавно он прервал своё молчание. Фадеев подтвердил закрытие продюсерского центра, однако заверил, что он отнюдь не собирается покидать музыкальный Олимп.

Фадеев расторгнул контракты со всеми своими артистами и сделал их партнерами

Продюсер рассказал, что свой первый контракт он заключил в 1993 году. Тогда российский шоу-бизнес был совсем другим и на тот момент идея о контракте между артистом и продюсером была чем-то особенным. А сегодня многое сильно изменилось. Выросло новое поколение артистов. И им уже не подходят контракты в формате «продюсер-артист».

Поэтому Фадеев решил изменить подход к артистам с продюсерского на партнёрский. Теперь будет действовать только музыкальный лейбл Фадеева - «MALFA». Это лейбл для артистов, которые сами работают над собой и создают тренды...

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