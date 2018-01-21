В центре Киева убит еще один мужчина: опубликованы фото и видео

суббота, 17 марта 2018, 07:59Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Киеве было обнаружено тело мужчины с следами насильственной смерти.Об этом сообщает Telegram-канал ДТП.Киев."16.03.2018, около 22:30, на улице Туровской, в подъезде одного из жилых домов было найдено мужчины. Он находился с явными признаками насилия - был весь в крови и с избитой головой. На место была вызвана скорая, но по дороге в больницу мужчина скончался. Соседи сообщают, что утром уже видели этого человека", - говорится в сообщении.Сейчас на месте проводятся неотложные следственные действия. Выясняются все обстоятельства происшествия.Как сообщал "Апостроф", мужчина, обнаруженный накануне мертвым с ножевыми ранениями шеи в одном из фаст-фудов Киева, предположительно нанес себе повреждения сам...