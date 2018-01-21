| | В центре Киева убит еще один мужчина: опубликованы фото и видео
Социум

В центре Киева убит еще один мужчина: опубликованы фото и видео

суббота, 17 марта 2018, 07:59
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В Киеве было обнаружено тело мужчины с следами насильственной смерти.
Об этом сообщает Telegram-канал ДТП.Киев.
"16.03.2018, около 22:30, на улице Туровской, в подъезде одного из жилых домов было найдено мужчины. Он находился с явными признаками насилия - был весь в крови и с избитой головой. На место была вызвана скорая, но по дороге в больницу мужчина скончался. Соседи сообщают, что утром уже видели этого человека", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте проводятся неотложные следственные действия. Выясняются все обстоятельства происшествия.
В центре Киева убит еще один мужчина: опубликованы фото и видео

В центре Киева убит еще один мужчина: опубликованы фото и видео

В центре Киева убит еще один мужчина: опубликованы фото и видео

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