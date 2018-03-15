Отравление экс-разведчика ГРУ Скрипаля: появилось важное уточнение о применении яда спецслужбами России

суббота, 17 марта 2018, 07:29Поделитьсяпереглянути новину українськоюНегосударственные организации не могли отравить бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.Об этом заявил один из основных разработчиков газа "Новичок" химик Вил Мирзаянов, передает британское издание The Guardian."Преступная организация или негосударственная группа не могут стоять за этой атакой. Это очень, очень трудно сделать. Для таких операций требуется специалист высокой квалификации, потому что это очень опасное оружие, которым можно себя убить. Прежде всего, у вас должен быть очень хороший щит, особый контейнер. Активизировать же оружие без специального технического оборудования невозможно", - заявил химик.При этом Мирзаянов отметил, что даже он не знает, как данный газ можно применить в качестве оружия.Как сообщал "Апостроф", посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил о том, что Лондон не дает российской стороне доступа к пострадавшим от отравления нервно-паралитическим газом бывшему офицеру ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии...