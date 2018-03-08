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Социум

Мертвый стадион: появились новые фото "Донбасс-Арены" в Донецке

суббота, 17 марта 2018, 05:44
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В интернете обнародовали новые фотографии "Донбасс-Арены" в оккупированном боевиками незаконных вооруженных формирований Донецке.
Соответствующие снимки размещены на странице Giorgio Bianchi в Facebook.
"Донецк - март 2018 года", - говорится в подписи к фото.
Так, на снимках запечатлен пустынный стадион, на котором больше не проходят футбольные матчи и нет болельщиков.
Мертвый стадион: появились новые фото \"Донбасс-Арены\" в Донецке

Мертвый стадион: появились новые фото \"Донбасс-Арены\" в Донецке

Мертвый стадион: появились новые фото \"Донбасс-Арены\" в Донецке

Мертвый стадион: появились новые фото \"Донбасс-Арены\" в Донецке

Мертвый стадион: появились новые фото \"Донбасс-Арены\" в Донецке

Мертвый стадион: появились новые фото \"Донбасс-Арены\" в Донецке

Мертвый стадион: появились новые фото \"Донбасс-Арены\" в Донецке

"Мрак", "Хана газону", "Мертвый стадион", "Русский мир пришел", "Полный упадок", "Так пусто", - пишут в интернете, комментируя фото.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовано видео, на котором зафиксированы жуткие последствия обстрела населенного пункта Луганское в Донецкой области со стороны боевиков "ДНР".
Кроме того, стало известно о жутких условиях в тюрьмах на оккупированном Донбассе...

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