Мертвый стадион: появились новые фото \"Донбасс-Арены\" в Донецке

суббота, 17 марта 2018, 05:44Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ интернете обнародовали новые фотографии "Донбасс-Арены" в оккупированном боевиками незаконных вооруженных формирований Донецке.Соответствующие снимки размещены на странице Giorgio Bianchi в Facebook."Донецк - март 2018 года", - говорится в подписи к фото.Так, на снимках запечатлен пустынный стадион, на котором больше не проходят футбольные матчи и нет болельщиков."Мрак", "Хана газону", "Мертвый стадион", "Русский мир пришел", "Полный упадок", "Так пусто", - пишут в интернете, комментируя фото.Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовано видео, на котором зафиксированы жуткие последствия обстрела населенного пункта Луганское в Донецкой области со стороны боевиков "ДНР".Кроме того, стало известно о жутких условиях в тюрьмах на оккупированном Донбассе...