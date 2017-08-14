Виниловые наклейки ColorWare превратили iPhone X в первый iPhone

Корпорация Apple продолжает отмечать 10-летний юбилей появления на мировых рынках линейки iPhone. К торжествам подключились и дочерние подразделения. Например, фирма ColorWare выпустила тематические наклейки из 3М-винила, которые превратили iPhone X в первую модель компании.Соответствующее видео с детальной трансформацией самого революционного смартфона в первые изделия корпорации ColorWare выложила в Сеть. В первую очередь ролик привлек внимание ревностных приверженцев бренда Apple, которые помнят, как десятилетие назад в магазинах появились iPhone, ставшие предметом вожделения пользователей.Уже через три года после начала выпуска новых устройств, в том числе iPod и iPad, американская корпорация поняла, что напала на «золотую жилу». Продажа фирменных гаджетов многократно повысила реальную прибыль Apple. В те времена бренд «яблочной» компании обогнал по стоимости нефтяного гиганта ExxonMobil. Теперь тематические наклейки ColorWare живо напоминают о годах первого неоспоримого триумфа...[/media]