| | Виниловые наклейки ColorWare превратили iPhone X в первый iPhone
Наука

Виниловые наклейки ColorWare превратили iPhone X в первый iPhone

Корпорация Apple продолжает отмечать 10-летний юбилей появления на мировых рынках линейки iPhone. К торжествам подключились и дочерние подразделения. Например, фирма ColorWare выпустила тематические наклейки из 3М-винила, которые превратили iPhone X в первую модель компании.
Виниловые наклейки ColorWare превратили iPhone X в первый iPhone

Соответствующее видео с детальной трансформацией самого революционного смартфона в первые изделия корпорации ColorWare выложила в Сеть. В первую очередь ролик привлек внимание ревностных приверженцев бренда Apple, которые помнят, как десятилетие назад в магазинах появились iPhone, ставшие предметом вожделения пользователей.
                                      
Уже через три года после начала выпуска новых устройств, в том числе iPod и iPad, американская корпорация поняла, что напала на «золотую жилу». Продажа фирменных гаджетов многократно повысила реальную прибыль Apple. В те времена бренд «яблочной» компании обогнал по стоимости нефтяного гиганта ExxonMobil. Теперь тематические наклейки ColorWare живо напоминают о годах первого неоспоримого триумфа...[/media]

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