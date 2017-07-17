Xiaomi предлагает поменять старый смартфон на новый

Компания Xiaomi со своей программой Mi Exchange предлагает каждому владельцу устройства от компании обменять свой старый смартфон на новый. Данная акция уже началась. Владельцы смартфонов могут бесплатно обменять свой старый смартфон на абсолютно новый, или же доплатить и получить более «навороченный» девайс.Китайский бренд Xiaomi уже далеко не в первый раз проводит подобную акцию. И зачастую они достаточно успешные. Решение ввести Xiaomi Mi Exchange пришло не просто так. Это пародия на акции других крупных брендов-лидеров рынка технологий, например, Apple и Google. Эти фирмы уже долго практикуют механизм обмена своих смартфонов.Участвовать в акции Xiaomi Mi Exchange может каждый человек, у которого есть телефон производства этого бренда. Для обмена нужно зайти на официальный сайт, а затем найти специальную страницу. После этого необходимо выбрать в специальном окне модель своего телефона и дать ответы на несколько ответов на вопросы. Затем человек получит примерную стоимость девайса. Отмечается, что необходимо будет также обладать данными о смартфоне, такими, как IMEI и документацию. Все они написаны в настройках телефона, или же на оригинальной коробке.Если предложенная Xiaomi Mi Exchange сумма устроит человека, то он может получит купон на эту же сумму. Затем в течение 2-х недель необходимо осуществить новую покупку...