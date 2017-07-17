Xiaomi предлагает поменять старый смартфон на новый

Китайский бренд Xiaomi уже далеко не в первый раз проводит подобную акцию. И зачастую они достаточно успешные. Решение ввести Xiaomi Mi Exchange пришло не просто так. Это пародия на акции других крупных брендов-лидеров рынка технологий, например, Apple и Google. Эти фирмы уже долго практикуют механизм обмена своих смартфонов.
Участвовать в акции Xiaomi Mi Exchange может каждый человек, у которого есть телефон производства этого бренда. Для обмена нужно зайти на официальный сайт, а затем найти специальную страницу. После этого необходимо выбрать в специальном окне модель своего телефона и дать ответы на несколько ответов на вопросы. Затем человек получит примерную стоимость девайса. Отмечается, что необходимо будет также обладать данными о смартфоне, такими, как IMEI и документацию. Все они написаны в настройках телефона, или же на оригинальной коробке.
Если предложенная Xiaomi Mi Exchange сумма устроит человека, то он может получит купон на эту же сумму. Затем в течение 2-х недель необходимо осуществить новую покупку...