Google переименовала ОС Android Wear в интересах Apple

Американская корпорация Google в маркетинговых целях Apple переименовала презентованную в 2014 году операционную систему для Smart-часов Android Wear на Wear OS.Преимущественное количество «умных» часов, фитнес-браслетов и прочих носимых девайсов, для которых разрабатывалась операционная система Android Wear, могут с таким же успехом функционировать на платформах Android и iOS. Дабы компании Apple было легче продвигать свои Smart-часы среди владельцев iPhone, в Google решили посодействовать этому и переименовать ОС Android Wear на Wear OS.В настоящее время прогнозы 4-летней давности от экспертов мирового мобильного рынка продолжают сбываться – спрос на «умные» носимые устройства все никак не может оправдать себя, однако он продолжает медленно расти. К примеру, по итогам 2017 года выручка от Smart-часов, фитнес-браслетов и прочих подобных девайсов составила 19,35 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2016 году этот показатель едва превысил отметку в 16 млрд...