Летом 2018-го робот впервые официально устроится на работу

Лишь одна мысль, что робот может заменить человека, пугает людей. Однако уже летом 2018 года в Японии на работу будет официально устроен робот с искусственным интеллектом.За последние 10 лет уровень технологического прогресса достиг невероятного показателя. Если же в 2008 году появление 3G интернета было сенсацией, то уже сейчас роботы готовятся устраиваться на работу. В Японии компания TechnGold в качестве эксперимента решила приобрести роботизированного фасовщика. Он умеет разговаривать, шутить и качественно выполняет свою работу. После смены в компании он отправляется домой в заводское хранилище. Руководство японской компании будет платить ему зарплату. Все деньги в дальнейшем потратятся на амортизационные расходы и модернизацию оборудования. Если эксперимент удастся, то компания планирует закупить ещё 5 образцов роботизированных фасовщиков.Директор компании считает, что наступила эпоха роботов и необходимо как можно скорее закупить оборудование, чтобы стать «двигателем прогресса». Разработчики утверждают, что стоимость одного такого робота составит 17-19 тысяч долларов, но его приобретение окупится уже спустя 3 года...