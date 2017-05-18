| | Компания Eliport к октябрю представит прототип робота-почтальона
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Компания Eliport к октябрю представит прототип робота-почтальона

Испанская компания Eliport, базирующаяся в Барселоне, привлекает инвесторов для того, чтобы к 2021 году открыть первую почту с роботами-доставщиками. Посылки будут достигать 40 кг.
Компания Eliport к октябрю представит прототип робота-почтальона


 Главной особенностью таких роботов станет абсолютная автономия от действий человека. Всё будет делать робот самостоятельно. Первоначальной каждый дом нужно оборудовать небольшой безопасной корзиной, в которую будут помещаться посылки 30-40 кг при доставке. Каждый беспилотник будет оснащён GPS и 3D-картой местности, за которую он будет отвечать. Кстати, заряда его аккумулятора хватит на то, чтобы «пройти» до 25 км.
Когда посылка будет доставлена по адресу, робот её выгрузит в контейнер, либо человек может это сделать сам при помощи сканирования лица или кода безопасности. На почтальоне будут установлены камеры, 10-14 датчиков, система LiDAR и радар.
Компания Eliport стремится решить глобальные логистические проблемы с помощью роботизации. Сейчас она запустила краудфандинг, а каждый пожертвовавший становится инвестором компании. Механический прототип должен быть готов к октябрю, автономный вариант – к 2020 году, а финальная комплектация – в 2021 году...

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