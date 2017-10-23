Oppo F7 обзавёлся камерой на 25 Мп и искусственным интеллектом

Недавно стали известны подробности нового смартфона от компании Oppo. Согласно утечкам, на рынке появится сразу два аппарата – это Oppo F7 и Oppo F7 Youth. Главной «фишкой» старшей модели станет фронтальная камера на 25 мегапикселей, которая обзаведётся искусственным интеллектом, а также 128 гигабайт постоянного хранилища. Считается, что с такими характеристиками смартфон получится достаточно дешёвым.Oppo F7 и его младший брат будут выполнены в металлическом корпусе. Примечательно, что смартфоны будут практически точными копиями iPhone X. Это и не странно, ведь сейчас сложилась тенденция подражать данному девайсу и всему, за что ругали Apple в сентябре. То есть будет почти полная безрамочность дисплея и выступ с камерой и динамиком на верхней его части. Примечательно, что нижнюю часть аппарата производитель решил немного утолщить.Если продолжить тему экрана Oppo F7, то он будет иметь разрешение Full HD, то есть 1080 на 2280 точек. Соотношение сторон – 19:9, что касается размеров – 6,2 дюйма. Как отмечается в сообщении, почти 90% лицевой части Oppo F7 будет занимать именно дисплей. Что касается технического оснащение, пока что оно находится в тайне. Известно только, что фронтальная камера будет иметь 25 мегапикселей и функцию искусственного интеллекта, но как она будет реализована, остаётся вопросом.Oppo F7 будет презентован 26 марта в Мумбаи...