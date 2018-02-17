В Уфе студенты создают болид с расходом 1 л на 1000 км

Команда уфимских третьекурсников из команды UGATU Racing Team окрылена успехом, которого им удалось достичь в прошлом году на форуме, традиционно организуемым компанией SHELL для молодых изобретателей экономичных транспортных средств. Тогда студенты из Башкирии представили болид, проехавший 133 километра, израсходовав литр бензина.
В этом году молодые таланты из Уфы собираются на форум с сенсационным изобретением, которое, по мнению экспертов, способно произвести настоящую революцию в «большом» автомобилестроении. На этот раз у башкирских студентов будут еще конкуренты из России. В Лондон поедет команда из МАДИ. В настоящее время сверхэкономный болид находится на последней стали перед началом изготовления...