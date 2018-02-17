| | В Уфе студенты создают болид с расходом 1 л на 1000 км
Наука

В Уфе студенты создают болид с расходом 1 л на 1000 км

На предстоящем форуме в Лондоне SHELL Eco-Marathon Europe 2018 студенты из Уфы представят уникальный болид, который на литре бензина сможет проехать не менее тысячи километров. Кроме того, аппарат экологичнее всех существующих аналогов.
 
В Уфе студенты создают болид с расходом 1 л на 1000 км

Команда уфимских третьекурсников из команды UGATU Racing Team окрылена успехом, которого им удалось достичь в прошлом году на форуме, традиционно организуемым компанией SHELL для молодых изобретателей экономичных транспортных средств. Тогда студенты из Башкирии представили болид, проехавший 133 километра, израсходовав литр бензина.
В этом году молодые таланты из Уфы собираются на форум с сенсационным изобретением, которое, по мнению экспертов, способно произвести настоящую революцию в «большом» автомобилестроении. На этот раз у башкирских студентов будут еще конкуренты из России. В Лондон поедет команда из МАДИ. В настоящее время сверхэкономный болид находится на последней стали перед началом изготовления...

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