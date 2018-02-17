В Уфе студенты создают болид с расходом 1 л на 1000 км

На предстоящем форуме в Лондоне SHELL Eco-Marathon Europe 2018 студенты из Уфы представят уникальный болид, который на литре бензина сможет проехать не менее тысячи километров. Кроме того, аппарат экологичнее всех существующих аналогов.Команда уфимских третьекурсников из команды UGATU Racing Team окрылена успехом, которого им удалось достичь в прошлом году на форуме, традиционно организуемым компанией SHELL для молодых изобретателей экономичных транспортных средств. Тогда студенты из Башкирии представили болид, проехавший 133 километра, израсходовав литр бензина.В этом году молодые таланты из Уфы собираются на форум с сенсационным изобретением, которое, по мнению экспертов, способно произвести настоящую революцию в «большом» автомобилестроении. На этот раз у башкирских студентов будут еще конкуренты из России. В Лондон поедет команда из МАДИ. В настоящее время сверхэкономный болид находится на последней стали перед началом изготовления...