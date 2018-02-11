Игра Subway Surfers загружена более 1 млрд раз на Android

Subway Surfers побила мировой рекорд по количеству загрузок. В Google Play подсчитали, что на Android игру скачали более 1 млрд раз. Презентованная в 2012 году датской студией Sybo Subway Surfers обошла конкурентов в проектах PUBG и Fortnite.Разработчики Subway Surfers констатировали успех своего проекта. Сообщается, что более 1 млрд пользователей платформы Android скачали «бегалку». История побега от полиции героев игры, которые создают граффити на улицах разнообразных локациях городов мира. Убегая, графитчики собирают награды и демонстрируют чудеса уклонения от разнообразных преград.Пользователи заявляют, что интерес к игровому процессу не теряется из-за выхода обновлений игры. Google Play подтверждает тенденцию повторных скачиваний после неоднократный удалений игры. Subway Surfers обошла по рейтингам своих конкурентов в проектах PUBG и Fortnite, суммарное число скачиваний которых не сможет превзойти рекорд студии Sybo...