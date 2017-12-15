Apple случайно засветила засекреченный баг iOS 11 в рекламе iPhone X

Новая реклама Apple произвела фурор. Разработчики поделились роликом о девушке, с которой происходят потрясающие вещи. Буйство красок и различных спецэффектов не помешали редактору 9to5Mac и iOS-разработчику Бенджамину Майо увидеть одну «мелочь».
Специалист констатировал наличие в новинке гаджета функции снятия блокировки с iPhone X с помощью Face ID.
В рекламе iPhone X случайно показали засекреченный баг в работе iOS 11. На своей странице в соцсети Twitter Майо написал, что удивился появлению бага в рекламном продукте от Apple...[/media]