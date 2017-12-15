| | Apple случайно засветила засекреченный баг iOS 11 в рекламе iPhone X
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Apple случайно засветила засекреченный баг iOS 11 в рекламе iPhone X

Реклама iPhone X засветила баг iOS 11. Разработчики Apple не учли, что главная героиня снимет блокировку флагмана, используя Face ID. Рассекреченный баг заметил редактор 9to5Mac и iOS-разработчик Бенджамин Майо.
Apple случайно засветила засекреченный баг iOS 11 в рекламе iPhone X


Новая реклама Apple произвела фурор. Разработчики поделились роликом о девушке, с которой происходят потрясающие вещи. Буйство красок и различных спецэффектов не помешали редактору 9to5Mac и iOS-разработчику Бенджамину Майо увидеть одну «мелочь».

Специалист констатировал наличие в новинке гаджета функции снятия блокировки с iPhone X с помощью Face ID.
В рекламе iPhone X случайно показали засекреченный баг в работе iOS 11. На своей странице в соцсети Twitter Майо написал, что удивился появлению бага в рекламном продукте от Apple...[/media]

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