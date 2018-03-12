В Санкт-Петербурге прокомментировали закрытие консульства Британии

«Не думаю, что можно ожидать значительного падения туристического потока как в одну, так и в другую сторону… Не думаю, что закрытие консульства Великобритании значительно отразится на туристическом потоке как в Петербург, так и из Петербурга… Значительного ущерба от закрытия консульства Великобритании я не вижу», — сказал он.Мушкарев подчеркнул, что, несмотря на сложности в дипломатических отношениях двух стран, власти Петербурга ожидают болельщиков из Великобритании на матчах чемпионата мира по футболу, которые могут прибыть по паспортам болельщиков.Он также отметил, что в настоящее время в Петербурге действует система 72-часового безвизового въезда для пассажиров круизных судов и паромов, которыми по его оценке достаточно активно пользуются граждане Великобритании. «Поток англичан значительный», — отметил он.По оценке главы городского комитета по развитию туризма, получение российских виз для граждан Великобритании, как и получение британских виз для граждан России «и так было непростым» и требовало «существенных временных и финансовых затрат».Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство.В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. В субботу МИД России объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули РФ в недельный срок.Кроме того, была прекращена деятельность Британского совета в России в связи с неурегулированностью его статуса, а также отозвано согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге...