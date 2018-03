Русская ответка началась: высланы дипломаты, закрыт Британский совет

На волне «дела Скрипаля», в котором сразу, как говорится, без суда и следствия, увидели «руку Кремля», отношения между Москвой и Лондоном вышли на еще более высокий уровень напряженности.14 марта Тереза Мэй, практически держа в кармане «пробирку Пауэра», заявила о высылке из Британии 23 российских дипломатов, якобы для того, чтобы «помешать им работать на российскую разведку», дав им на сборы ровно неделю.Кроме того, Великобритания решила заморозить все запланированные контакты с Россией на высшем уровне. Правительство отзывает приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетить Великобританию (которое глава российского внешнеполитического ведомства не принимал); на чемпионат мира по футболу в РФ не приедут члены правительства и королевской семьи. Спасибо, что еще не объявили войнуМИД РФ пообещал принять ответные «зеркальные» меры. И вот сегодня Россия также предложила в официальном порядке 23 британским дипломатам, объявленным персонами нон-грата, в недельный срок собраться и покинуть приделы нашей страны.И это еще не все. На территории нашей страны прекращается деятельность Британского совета, представляющего Лондон в области культуры и образования, «в связи с неурегулированностью его статуса».Затем отзывается согласие на открытие консульства Британии в Санкт-Петербурге, учитывая «диспаритет в числе консульских учреждений двух стран».Напомним, здание консульства располагается около администрации города - площадь Пролетарской диктатуры, дом 5. Построено оно по проекту Василия Константиновича Вейса - штатного архитектора Санкт-Петербургского совета детских приютов в 1902-1903 годах.В 1992 году здание передано Генеральному консульству Великобритании и было официально открыто Его Королевским Высочеством Принцем Уэльским в мае 1994 года. «Давно пора было его оттуда убрать, и наконец британский сделали это сами своими руками», - комментируют событие в Telegram-канале Коммерсантъ.«Если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер»,- говорится в сообщении российского министерства иностранных дел.Комментируя развития ситуации, британский посол в России Лори Бристоу заявил, что кризис в отношениях двух стран стал результатом «чудовищной атаки в Лондоне - покушения на убийство двух человек с использованием химического оружия».При этом британский посол подчеркнул, что Лондон будет делать «все необходимое для собственной защиты» и защиты союзников».Как мы помним, непосредственный начальник Бристоу, глава МИД Британии Борис Джонсон вчера, 16 марта, был вообще в ударе, додумавшись до того, что Сергея Скрипаля, этого «невероятно ценного и опасного для Москвы агента», как пишут западные СМИ, устранили «вероятно, по личному указанию Владимир Путина». По его словам, «абсолютно ясно», что эта атака была организована Россией и «с высокой долей вероятности» (overwhemlingly likely), решение об этом «принимал президент страны».Чуть раньше министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, комментируя намерение Москвы зеркально ответить на высылку Лондоном дипломатов, заявил, что Россия должна «отойти и заткнуться» ( (Russia should 'go away and shut up').В российском военном ведомстве назвали слова Уильямсона «риторикой базарной хабалки».Между тем, решение о закрытии Британского совета в России прокомментировал российский сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов. По его мнению, это связано еще и с тем, что под крышей этой организации действовала британская разведка. При этом, уверен сенатор, на «достигнутом» Лондон все равно не остановится, а будет и дальше раздувать провокацию.Состояние «нервного озверения» - так говорят о поведении британской верхушки в Рунете. А озверение накануне российских президентских выборов - это уже симптом. «Мировая элита», которая изрыгает «огонь и пламя» на Россию устами Терезы Мэй, Бориса Джонсона и прочих британских чиновников разного ранга, взбешена от собственного бессилия и начинает делать совершенно абсурдные поступки...