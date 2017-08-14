Почему Украина призналась в создании ядерных ракет КНДР

Украинские власти признали, что баллистические ракеты КНДР, испытания которых напугали весь мир, могут содержать компоненты двигателя РД-250.Сообщается, что данный двигатель был произведен на украинском заводе "Южмаш". Как говорится в докладе группы экспертов ООН по санкциям в отношении Пхеньяна, Украина перед этим заявила, что двигатели РД-250 якобы вывозились на российскую территорию, а вся документация для их производства надежно спрятана в недоступных местах.До этого американские спецслужбы выдвинули предположение, что успех Северной Кореи в испытаниях баллистических ракет может быть связан с мощными двигателями, произведенными на украинском завода "Южмаш", которые были закуплены на черном рынке.Они сосредоточили свое внимание на ракетном заводе "Южмаш" в Днепре, который во время холодной войны производил самые смертоносные ракеты в советском арсенале, включая гигантскую Р-36М.При этом "Южмаш" из-за кризиса на Украине переживал очень тяжелые времена. Это могло сделать его, по мнению экспертов, одним из самых вероятных источников двигателей для Северной Кореи. При этом, как подчеркивается, двигатели с Украины в КНДР могли быть поставлены незаконно.Со своей стороны, корецы пытались выкупить или украсть секреты ракетного производства на этом украинском заводе еще шесть лет назад. А в январе мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал, что запугивал американских политиков переездом сотрудников крупнейшего ракетостроительного предприятия Украины «Южмаш» в КНДР и Иран.Ранее КБ «Южное» и ПО «Южмаш» также отвергли обвинения в причастности к северокорейской ракетной программе. В совместном пресс-релизе предприятий говорилось о том, что по своим характеристикам двигатель северокорейской МБР не имеет ничего общего с РД-250.Однако в разговоре с пранкером, выдавшим себя за Александра Турчинова, гендиректор компании «Южмаш» Сергей Войт признал, что украинские ракетные технологии могли попасть в КНДР через Китай.Стоит добавить, что советский двигатель РД-250 разрабатывался в НПО «Энергомаш», а документация для его серийного производства была передана в 1965 году в КБ «Южное» и ПО "Южмаш". Так что у американцев есть все основания предполагать причастность Украины к успехам КНДР в ракетостроении...