| | Владимир Воронин: Мы поддержим незаурядных фигур без "партийной бирки", которые наведут порядок в Кишиневе и Бельцах
Политика

Владимир Воронин: Мы поддержим незаурядных фигур без "партийной бирки", которые наведут порядок в Кишиневе и Бельцах

Владимир Воронин: Мы поддержим незаурядных фигур без \"партийной бирки\", которые наведут порядок в Кишиневе и Бельцах
Партия коммунистов может поддержать непартийных кандидатов на новых выборах, которые состоятся 20 мая в муниципиях Кишинев и Бэлць. Об этом заявил председатель ПКРМ Владимир Воронин в рамках передачи «Пятница с Анатолием Голя» на телеканале РТР-Молдова. Однако формирование не приняло окончательного решения, сказал лидер коммунистов, которого цитирует IPN.«Если появится незаурядная фигура, которая сможет навести порядок в двух городах, без “партийной бирки”, мы готовы поддержать таких людей. В Бэлць проще, там почти есть кандидат», — заявил Владимир Воронин.Лидер коммунистов отметил, что подождет, чтобы увидеть, какие кандидатуры будут выдвинуты, и если ПКРМ сможет поддержать одну из них. По его словам, оба муниципалитета нуждаются у своего руководства в хороших хозяевах, потому что оба находятся в плачевном состоянии. Владимир Воронин добавил, что претенденты должны учитывать проблемы, с которыми сталкиваются эти два города, а не интересы партий...

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Политика

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