Узбекистан и Великобритания подписали меморандум военном сотрудничестве

Данное соглашение предусматривает сотрудничество оборонных ведомств в сфере военного образования, подготовки военных кадров, обучение английскому языку, проведение совместных тренингов, участие военнослужащих Узбекистана в различных учениях вооруженных сил Великобритании в качестве наблюдателей, а также обмен опытом по праву вооруженных конфликтов, сообщает пресс-служба Министерства обороны.На встрече были обсуждены вопросы текущего состояния дел и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области обороны.Кристофер Аллан отметил тенденцию динамичного развития в последние годы сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран в военной и военно-технической сферах. Гости отдельно выразили признательность правительству Узбекистана за оказываемое содействие в вопросах предоставления возможности для транзита грузов вооруженных сил Великобритании, расположенных в Афганистане, в целях обеспечения деятельности британского воинского контингента.Посол подчеркнул, что важной частью межгосударственных взаимоотношений между двумя государствами также является реализация мероприятий, указанных в Плане двустороннего военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, подписанном в январе 2018 года.План сотрудничества включает в себя мероприятия, направленные на обмен опытом по различным вопросам военного строительства, обучения военнослужащих Вооруженных Сил Узбекистана в высших военных образовательных учреждениях Великобритании, привлечение специалистов вооруженных сил Великобритании для проведения лекций и семинаров в Академии и других высших военных образовательных учреждениях Узбекистана, на обмен визитами делегаций оборонных ведомств двух стран, опытом в сфере военной медицины, а также на проведение совместных учений и тренингов...