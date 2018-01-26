В США рассказали о кружившем над посольством РФ вертолете

Сотрудница районного отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации США Шарлин Драйкор рассказала в беседе с РИА «Новости» рассказала, что вертолет «либо искал кого-то, либо среагировал на вызов».При этом она не стала уточнять, к какой именно спецслужбе приписано воздушное судно.Ранее посольство РФ в Вашингтоне сообщало, что 11 марта над территорией российского диппредставительства кружил вертолет, освещая ее прожектором. Дипломаты в шутку предположили, что это была «еще одна отчаянная попытка найти следы российского вмешательства» в выборы президента США...