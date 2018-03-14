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Политика

Британский совет осведомлен о своей «заморозке» в России

Британский совет получил уведомление от Минобразования и науки РФ о приостановке образовательных программ на территории России, сообщив об этом в официальном Twitter-аккаунте.
Британский совет осведомлен о своей «заморозке» в России


«Мы в курсе решения образовательного и научного ведомства России, относительно приостановки образовательных программ Британского совета. В скором времени мы предоставим больше информации по данной теме», - говорится в Twitter-аккаунте Британского совета.

Ранее Минобразования и науки РФ присоединилось к санкционной политике МИД, лишив Британский совет права на образовательную деятельность в России. В свою очередь, внешнеполитическое ведомство ответило на высылку Лондоном 23-х отечественных дипломатов аналогичным жестом.
Решения правительства РФ спровоцированы санкционной политикой Великобритании в отношении Москвы, якобы причастной к отправлению бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери...

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