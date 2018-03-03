Название ядерной ракеты «Пальмира» от Кадырова побеждает в голосовании

Наименование ракеты «Пальмира» от Кадырова побеждает. На сайте министерства находятся три лучших наименования для ракеты.Рамзан Кадыров захотел назвать ядерную установку Пальмирой и из 250 наименований комиссия выбрала несколько вариантов, за которые на данный момент ведется голосование. Пока что определилось только три лучших названия, и большинство голосов у «Пальмиры». Рамзан придумал такое название по определенным причинам. В своем Telegram он рассказывал, что это имя интерпретируется как «чудо», что по мнению Рамзана и сделала Россия, когда ввела в Сирию в самый напряженный момент свои войска.Общество поддержало президента и за его название проголосовали 500 000 жителей, а у «Императора» пока что только 400 тысяч голосов. Существует еще третье название «Тишина», автор которого объяснил свой вариант, как тишина в качестве мирной жизни, но возможна и иная интерпретация: ракета невидима для разных ПВО.Стоит напомнить, что Путин недавно сообщил, что у них в запасе есть малогабаритная крылатая ракета с ядерной установкой. Такое устройство способно летать по орбите, пока командир не прикажет лечь на определенный курс...