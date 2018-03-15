| | Москва предупредила Лондон об ответной реакции на высылку послов
Политика

Москва предупредила Лондон об ответной реакции на высылку послов

Лори Бристоу, представляющий дипломатическую миссию Великобритании в России, сообщил о получении от Москвы уведомления об ответных мерах, принятых Кремлем на фоне высылки 23-х российских послов из Соединенного Королевства.
Москва предупредила Лондон об ответной реакции на высылку послов


17 марта Лори Брислоу по приказу МИД РФ прибыл на беседу с представителями российского внешнеполитического ведомства. В ходе кратких переговоров Москва уведомила британского посла о намерении ответить на высылку 23-х представителей дипмиссии России в Соединенном Королевстве аналогичным жестом. Также Брислоу выступил перед отечественными СМИ, назвав РФ безоговорочным производителем использованного для отравления экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери химического оружия.
«Своим действиями Великобритания никогда не стремилась ущемить права какого-нибудь народа. Все усилия Лондона направлены на развитие межнациональных отношений», - подытожил Брислоу рассказ о своем визите в МИД РФ...

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