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Политика

Сторонники Навального попались на обсуждении «распила» денег за фейки к выборам

Сторонники и верные соратники Алексея Навального попали на видео, снятым скрытой камерой. Помощники неудавшегося кандидата обсуждают тексты фейковых новостей, которые они приготовили к президентским выборам, а также способ их «справедливого распила».
Сторонники Навального попались на обсуждении «распила» денег за фейки к выборам

Судя по ролику, опубликованному в Сети, соратники Навального собрались в штабе за два дня до начала выборов, проведению которых они должны помешать, следуя однозначным указаниям своего босса. Двое молодых людей обсуждают темы новостей, которые будут вброшены в информационное пространство и доказать нелигитимность предстоящего народного волеизъявления.
                                      
Однако некоторые реплики молодых людей говорят о том, что они недовольны распределением средств, получаемых Навальным из различных источников для протестной деятельности. Действительно, исходя из озвученных сумм, Навальный крайне скупо рассчитывается со своими помощниками. Черный пиар используется оппозиционером на грани нарушения существующих законов. Напомним, правоохранители обнаружили в одном из штабов Навального поддельные бюллетени...[/media]

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