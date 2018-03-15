Мирзаянов: «Новичок», которым отравился Скрипаль, могли создать в США и Китае

Создатель газа «Новичок» Вил Мирзаянов рассказал, что его могли синтезировать в США и Китае. Это опровергает мнение, что «Новичок», которым отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производится только в России.Ученый Мирзаянов отметил, что он публиковали формулу газа в своей книге в 2007 году, однако он не один, кто может владеть информацией о способе создания вещества. Химик не пытается обвинить в распространении информации других ученых, которые знают формулу "Новичка", однако, по словам Мирзаянова, вероятность этого всё же есть. Ученые заявил в СМИ, что производством смертельного газа занимались не только в России, но еще и в США и Китае.Химик отметил, что в этих странах есть специалисты необходимого уровня, а также нужные условия для производства "Новичка", однако формула газа ученых из других стран отличается от российской, разработанной еще в советские времена. Это объясняет факт, что "Новичок", которым отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, имеет отличие в составе от газа. которые синтезируется в России...