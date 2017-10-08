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Политика

Армия Афганистана ликвидировала 35 террористов ИГ*

Национальная армия «Шохин» нанесла удар по позициям «Исламского государства»* в Афганистане, уничтожив минимум 35 боевиков.
Армия Афганистана ликвидировала 35 террористов ИГ*


Военная операция проходила на северо-западе Афганистана (провинция Джауздан). Военнослужащие армии «Шохин» в рамках антитеррористической операции ликвидировали минимум 35 боевиков ИГ*, взяв в плен еще 13. Среди уничтоженных террористов афганские солдаты насчитали 7 граждан Узбекистана. К слову, утро 17 марта в провинции Джауздан началось с авиаударов армии «Шохин» по позициям боевиков в уездах Коштепа и Дарзаб.
Ранее американский боевой дрон ликвидировал минимум 4 террориста «Исламского государства»* в афганской провинции Кунар. Авиаудар ВС США нанесли в районе Лечалам, никто из мирных жителей не пострадал, сообщают западные СМИ.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда...

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