Армия Афганистана ликвидировала 35 террористов ИГ*

Национальная армия «Шохин» нанесла удар по позициям «Исламского государства»* в Афганистане, уничтожив минимум 35 боевиков.Военная операция проходила на северо-западе Афганистана (провинция Джауздан). Военнослужащие армии «Шохин» в рамках антитеррористической операции ликвидировали минимум 35 боевиков ИГ*, взяв в плен еще 13. Среди уничтоженных террористов афганские солдаты насчитали 7 граждан Узбекистана. К слову, утро 17 марта в провинции Джауздан началось с авиаударов армии «Шохин» по позициям боевиков в уездах Коштепа и Дарзаб.Ранее американский боевой дрон ликвидировал минимум 4 террориста «Исламского государства»* в афганской провинции Кунар. Авиаудар ВС США нанесли в районе Лечалам, никто из мирных жителей не пострадал, сообщают западные СМИ.* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда...