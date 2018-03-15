| | Порошенко дал комментарий «теракту» Савченко в Раде
Политика

Порошенко дал комментарий «теракту» Савченко в Раде

Петр Порошенко, находясь в поездке на подконтрольных Украине территориях Донбасса, сделал много заявлений. В том числе он прокомментировал, якобы, готовившийся Надеждой Савченко теракт в Раде.
Порошенко дал комментарий «теракту» Савченко в Раде

Порошенко отметил, что Савченко, оказывается, готовилась провести теракт в Раде и была изобличена, стало шоком даже для повидавших в своей жизни многое.
Как оказалось, продолжил украинский президент, то, что удалось раскрыть спецслужбам Украины, показывает, что ещё есть чему удивляться.
В своём выступлении Порошенко сделал заверение о том, что «ударить в спину» через масштабную дестабилизацию в стране он не позволит никому. В этом он заверил бойцов АТО, находящихся «на передовой».
Заявление о подготовке Надеждой Савченко масштабного теракта в Раде сделал Юрий Луценко, являющийся украинским генпрокурором. С его слов, собраны все неопровержимые доказательства данного намерения.
Исходя из этого он обратился к парламентариям, чтобы те дали согласие на её арест.
Савченко выдвинутые обвинения категорически отвергает. Она говорит, что у властей Украины «поехала крыша».
В то же время она после допроса в СБУ по делу Рубана, известного по организации освобождения пленных, пришла на очередное заседание Рады с пистолетом...

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