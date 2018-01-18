Самые проблемные кроссоверы 2018 года в России

LiveCars.Ru предлагает вашему вниманию рейтинг самых проблемных кроссоверов и внедорожников 2018 года, основанный на данных агентства Consumer Reports. Несмотря на то, что хит-парад касается американского рынка, он даёт представление о надёжности автомобилей, доступных в РоссииВ РоссииTeslaTesla Model XCadillacCadillac EscaladeVolvoVolvo XC90JaguarJaguar F-PaceMercedesMercedes-Benz GLCЭлектрокарыTesla Model XTeslaПредлагаем вашему вниманию рейтинг самых проблемных внедорожников и кроссоверов 2018 года, в который вошло пять автомобилей от премиальных мировых производителей, доступных на российском рынкеСовсем недавно мы знакомили вас с рейтингом самых ненадёжных кроссоверов 2018 года, основанным на данных немецких специализирующихся СМИ.Однако опубликованный рейтинг надежности автомобилей 2018 года от американского некоммерческого издания Consumer Reports заставил нас в очередной раз поговорить о самых проблемных кроссоверах, поскольку некоторые из этих автомобилей также предлагаются на российском рынке.Прежде чем начать знакомить вас с самыми ненадёжными автомобилями сегмента SUV по версии Consumer Reports, отметим, что хит-парад немного скорректирован, поскольку не все машины из списка американского издания доступны в России. Например, на четвёртом месте рейтинга располагается GMC Acadia, который официально не представлен в нашей стране. Но, как говорится, «свято место пусто не бывает».Также стоит отметить, что рейтинг самых ненадёжных кроссоверов и внедорожников 2018 года в России, с которым вы ознакомитесь, мягко говоря, удивит, поскольку в него попали автомобили ведущих премиальных мировых производителей.Tesla Model XTesla Model XФото: TeslaК большому сожалению, продукция американской компании Tesla сходит с конвейера с большим количеством барака. Электрический внедорожник Model X не является исключением. Согласно отчётам Consumer Reports, владельцы Tesla Model X сталкиваются с самыми различными проблемами, которые связаны как с электроникой, так и конструкцией кузова. Именно поэтому Tesla Model X – это самый ненадежный кроссовер 2018 года.Cadillac EscaladeCadillac EscaladeФото: CadillacУдивительное дело, но здоровенный внедорожник Cadillac Escalade «страдает» тесными задними сиденьями, плохой климатической установкой, проблемным силовым агрегатом и трансмиссией, а также некачественным штатным оборудованием. Как отмечают наши коллеги из издания «АвтоВзгляд», Cadillac Escalade — это явно переоценённая машина, которая, к слову, стоит немалых денег.Volvo XC90Volvo XC90Фото: VolvoА вот и ещё одно удивление!? В рейтинг самых ненадёжных кроссоверов и внедорожников 2018 года по версии Consumer Reports попала флагманская модель Volvo XC90. Эффектный, стильный, элегантный и продвинутый автомобиль! Но! Основное нарекание владельцев вызывает электроника автомобиля. При этом силовой агрегат и трансмиссия заслуживает добрых слов. В общем, инженерам компании Volvo есть над чем работать.Jaguar F-PaceJaguar F-PaceФото: JaguarВ нашем рейтинге топ-5 самых проблемных кроссоверов и внедорожников 2018 года в России ещё один автомобиль премиального бренда. Как отмечается в отчёте американского издания, если усилено эксплуатировать систему полного привода модели Jaguar F-Pace, то она достаточно быстро сдает. Помимо этого, нарекания вызывает работа информационно-развлекательной системы, качество изоляционных материалов.Mercedes-Benz GLCMercedes-Benz GLCФото: Mercedes-BenzКогда-то считалось, что— это самая надёжная и качественная машина. Но, в наши дни всё изменилось. Во время использования внедорожника Mercedes-Benz GLC возникают непонятные проблемы с тормозной системой, силовым агрегатом, подвеской, электроникой. К удивлению многих, это факт, подтверждённый владельцами.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook