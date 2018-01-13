Биатлон. Француженки выиграли последнюю эстафету сезона, провал Украины

На первом этапе Анастасия Меркушина с одним дополнительным патроном на последнем круге проиграла почти 30 секунд и передала эстафету на 11-й позиции с 38-секундным отставанием от лидирующей Италии.После второго этапа в исполнении Виты Семеренко Украина окончательно выпала из списка претендентов на призовое место. С пятью дополнительными патронами команда удержалась на 11-м месте, но отставание от лидера увеличилось почти до двух минут.Валя Семеренко на третьем этапе с одним дополнительным патроном сумела поднять команду на шестое место, но все еще с гигантским отставанием от топ-3. При передаче эстафеты Семеренко столкнулась с Юлией Джимой, что обошлось Украине в пять потерянных секунд. На последнем этапе Джима взяла четыре дополнительных патрона и опустилась на восьмое место.Победу в эстафете на последнем этапе разыгрывали Франция, Италия и Германия. На лежке Анаис Бескон была точна и сумела сбежать от итальянки. На стойке француженка допустила один промах и позволила Лауре Дальмайер сократить отставание всего до 8 секунд. Казалось, что звездная немка вырвет победу, но на последнем круге Бескон не дала Дальмайер ни единого шанса. Бронза у сборной Италии.1. Франция (А. Шевалье, Эмонье, Дорен Абер, Бескон, 0+6) 1:10:58.32. Германия (Хаммершмидт, Херрманн, Пройсс, Дальмайер, 0+7) +14.43. Италия (Виттоцци, Вирер, Готье, Санфилиппо, 0+8) +33.28. Украина (0+11) +2:36.1...