«Шахтер» близок к подписанию звездного форварда «Динамо»

Громкий внутренний переход в украинском футболе анонсирует портал «Tribuna.com». Мораес присоединится к «Шахтеру» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Динамо» истекает летом 2018 года.«Динамомания» косвенно подтверждает эту информацию, сообщая, что «Динамо» не станет продлевать контракты с двумя форвардами – Жуниором Мораесом и Дьюмерси Мбокани.Авторитетный портал «Трансфермаркет» также сообщает о возможном переходе основного форварда «Динамо» в лагерь принципиального соперника.В «Шахтере» Мораес может заменить аргентинца Факундо Феррейру, контракт которого с «горняками» также истекает летом текущего года.Жуниор Мораес появился в украинском футболе в 2011 году, подписав контракт с донецким «Металлургом». В 2015 году Мораес в статусе свободного агента присоединился к «Динамо».В «Металлурге» Д Жуниор Мораес в 70 матчах забил 37 голов и отдал 8 ассистов. В «Динамо» на счету Мораеса 34 гола и 7 результативных передач в 83 матчах...