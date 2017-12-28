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Спорт

«Шахтер» близок к подписанию звездного форварда «Динамо»

«Шахтер» близок к подписанию звездного форварда «Динамо»
Бразильский нападающий Жуниор Мораес вскоре может перейти из «Динамо» в «Шахтер».

Громкий внутренний переход в украинском футболе анонсирует портал «Tribuna.com». Мораес присоединится к «Шахтеру» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Динамо» истекает летом 2018 года.

«Динамомания» косвенно подтверждает эту информацию, сообщая, что «Динамо» не станет продлевать контракты с двумя форвардами – Жуниором Мораесом и Дьюмерси Мбокани.

Авторитетный портал «Трансфермаркет» также сообщает о возможном переходе основного форварда «Динамо» в лагерь принципиального соперника.

В «Шахтере» Мораес может заменить аргентинца Факундо Феррейру, контракт которого с «горняками» также истекает летом текущего года.

Жуниор Мораес появился в украинском футболе в 2011 году, подписав контракт с донецким «Металлургом». В 2015 году Мораес в статусе свободного агента присоединился к «Динамо».

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В «Металлурге» Д Жуниор Мораес в 70 матчах забил 37 голов и отдал 8 ассистов. В «Динамо» на счету Мораеса 34 гола и 7 результативных передач в 83 матчах...

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