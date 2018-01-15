| | Р“Р»Р°РІР° Р¤РР¤Рђ РїРѕС€СѓС‚РёР» Рѕ РґРѕРїРёРЅРі-РїСЂРѕР±Р°С… С„СѓС‚Р±РѕР»РёСЃС‚РѕРІ СЃР±РѕСЂРЅРѕР№ Р Р¤
Спорт

Р“Р»Р°РІР° Р¤РР¤Рђ РїРѕС€СѓС‚РёР» Рѕ РґРѕРїРёРЅРі-РїСЂРѕР±Р°С… С„СѓС‚Р±РѕР»РёСЃС‚РѕРІ СЃР±РѕСЂРЅРѕР№ Р Р¤

Р”Р¶Р°РЅРЅРё РРЅС„Р°РЅС‚РёРЅРѕ, Р·Р°РЅРёРјР°СЋС‰РёР№ РїРѕСЃС‚ РіР»Р°РІС‹ РњРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅРѕР№ С„РµРґРµСЂР°С†РёРё С„СѓС‚Р±РѕР»Р° (Р¤РР¤Рђ), РїРѕР·РІРѕР»РёР» СЃРµР±Рµ РїРѕС€СѓС‚РёС‚СЊ РѕС‚РЅРѕСЃРёС‚РµР»СЊРЅРѕ РґРѕРїРёРЅРіРѕРІС‹С… РїСЂРѕР± С„СѓС‚Р±РѕР»РёСЃС‚РѕРІ РёР· СЃР±РѕСЂРЅРѕР№ Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Р¤РµРґРµСЂР°С†РёРё.
Р“Р»Р°РІР° Р¤РР¤Рђ РїРѕС€СѓС‚РёР» Рѕ РґРѕРїРёРЅРі-РїСЂРѕР±Р°С… С„СѓС‚Р±РѕР»РёСЃС‚РѕРІ СЃР±РѕСЂРЅРѕР№ Р Р¤

РџСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ Р¤РР¤Рђ Р·Р°СЏРІРёР» Рѕ С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ РІСЃРµ РїСЂРѕР±С‹ С„СѓС‚Р±РѕР»РёСЃС‚РѕРІ РёР· СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ СЃР±РѕСЂРЅРѕР№ РЅР° РґРѕРїРёРЅРі, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ Р±СЂР°Р»РёСЃСЊ РІ С‚РµС‡РµРЅРёРµ С‚СЂС‘С… РїСЂРѕС€РµРґС€РёС… РјРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅС‹С… СЃРѕСЂРµРІРЅРѕРІР°РЅРёР№, РѕРєР°Р·Р°Р»РёСЃСЊ РЅРµРіР°С‚РёРІРЅС‹РјРё. Р“Р»Р°РІР° РњРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅРѕР№ С„РµРґРµСЂР°С†РёРё С„СѓС‚Р±РѕР»Р° С‚Р°РєР¶Рµ РїРѕРґС‡РµСЂРєРЅСѓР», С‡С‚Рѕ РІСЃРµ Р°РЅР°Р»РёР·С‹ СЃРґРµР»Р°РЅРЅС‹С… РґРѕРїРёРЅРі-РїСЂРѕР± С„СѓС‚Р±РѕР»РёСЃС‚РѕРІ РёР· СЃР±РѕСЂРЅРѕР№ Р Р¤ РїСЂРѕРІРѕРґРёР»РёСЃСЊ Р·Р° РіСЂР°РЅРёС†РµР№ С‚Р°РєР¶Рµ, РєР°Рє Рё РІСЃРµ РїСЂРѕРІРµСЂРєРё РїСЂРѕР± СЃРїРѕСЂС‚СЃРјРµРЅРѕРІ РёР· РґСЂСѓРіРёС… СЃС‚СЂР°РЅ. РџРѕРјРёРјРѕ СЃРґРµР»Р°РЅРЅРѕРіРѕ Р·Р°СЏРІР»РµРЅРёСЏ, РРЅС„Р°РЅС‚РёРЅРѕ РѕС‚РјРµС‚РёР», С‡С‚Рѕ РІ С‚РѕРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ, РµСЃР»Рё Р±С‹ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ С„СѓС‚Р±РѕР»РёСЃС‚С‹ РїСЂРёРЅРёРјР°Р»Рё РґРѕРїРёРЅРі, РјРёСЂРѕРІР°СЏ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ СѓРІРёРґРµР»Р° Р±С‹ РєСѓРґР° Р»СѓС‡С€РёРµ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚С‹ РёС… РІС‹СЃС‚СѓРїР»РµРЅРёР№.
Р—Р°РјРµС‚РёРј, С‡С‚Рѕ РґРѕ РІС‹СЃРєР°Р·С‹РІР°РЅРёСЏ СЃРІРѕРµР№ Р±РµР·РѕР±РёРґРЅРѕР№ С€С‚СѓРєРё, Р”Р¶Р°РЅРЅРё РРЅС„Р°РЅС‚РёРЅРѕ СЃРїСЂРѕСЃРёР» Рѕ С‚РѕРј, РјРѕР¶РЅРѕ Р»Рё РµРјСѓ РїРѕС€СѓС‚РёС‚СЊ, РїРѕСЃС‚СѓРїРёРІ С‚Р°Рє РїРѕ РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёСЋ Рє СЃР±РѕСЂРЅРѕР№ Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Р¤РµРґРµСЂР°С†РёРё. РўР°РєР¶Рµ РіР»Р°РІР° Р¤РР¤Рђ РїРѕРґС‚РІРµСЂРґРёР», С‡С‚Рѕ РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёСЏ Р·Р°РЅРёРјР°РµС‚СЃСЏ РїРѕСЃС‚РѕСЏРЅРЅС‹Рј СЃРѕРІРµСЂС€РµРЅСЃС‚РІРѕРІР°РЅРёРµРј РјРµС‚РѕРґРѕРІ Р±РѕСЂСЊР±С‹ СЃ РґРѕРїРёРЅРіРѕРј.
РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂ Р’РµСЃС‚...

Еще по теме

РЎР±РѕСЂРЅСѓСЋ Р РѕСЃСЃРёРё Р·Р°СЂР°РЅРµРµ РѕР±РІРёРЅРёР»Рё РІ РЅР°РјРµСЂРµ ...

РЎР±РѕСЂРЅСѓСЋ Р РѕСЃСЃРёРё Р·Р°СЂР°РЅРµРµ РѕР±РІРёРЅРёР»Рё РІ РЅР°РјРµСЂРµ ...

15-01-2018, 00:56
Читать
РќРµ СЃРґРµСЂР¶Р°Р» СЃР»С‘Р·С‹: Р‘СѓС„С„РѕРЅ Р·Р°СЏРІРёР», С‡С‚Рѕ РґР°Р¶Рµ ...

РќРµ СЃРґРµСЂР¶Р°Р» СЃР»С‘Р·С‹: Р‘СѓС„С„РѕРЅ Р·Р°СЏРІРёР», С‡С‚Рѕ РґР°Р¶Рµ ...

23-12-2017, 18:32
Читать
Р“Р»Р°РІР° Р¤РР¤Рђ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р» Рѕ Р±РѕСЂСЊР±Рµ СЃ РґРѕРїРёРЅРіРѕРј ...

Р“Р»Р°РІР° Р¤РР¤Рђ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р» Рѕ Р±РѕСЂСЊР±Рµ СЃ РґРѕРїРёРЅРіРѕРј ...

27-11-2017, 17:40
Читать
РњРћРљ Р»РёС€РёР» СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… СЃРєРµР»РµС‚РѕРЅРёСЃС‚РѕРІ РґРІРµ Рј ...

РњРћРљ Р»РёС€РёР» СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… СЃРєРµР»РµС‚РѕРЅРёСЃС‚РѕРІ РґРІРµ Рј ...

23-11-2017, 05:05
Читать
Р”Р°РЅРёСЃ Р—Р°СЂРёРїРѕРІ РѕС‚СЃС‚СЂР°РЅРµРЅ РґРѕ 2019 РіРѕРґР° РёР·-Р·Р° Р ...

Р”Р°РЅРёСЃ Р—Р°СЂРёРїРѕРІ РѕС‚СЃС‚СЂР°РЅРµРЅ РґРѕ 2019 РіРѕРґР° РёР·-Р·Р° Р ...

25-07-2017, 16:50
Читать
FIFA РѕР·РІСѓС‡РёР»Рё РёС‚РѕРіРё РґРѕРїРёРЅРі-С‚РµСЃС‚РѕРІ СЃР±РѕСЂРЅРѕР№ Р ...

FIFA РѕР·РІСѓС‡РёР»Рё РёС‚РѕРіРё РґРѕРїРёРЅРі-С‚РµСЃС‚РѕРІ СЃР±РѕСЂРЅРѕР№ Р ...

30-06-2017, 03:43
Читать
Спорт

Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail