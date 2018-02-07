Р“Р»Р°РІСѓ РђРјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРѕР№ РєРёРЅРѕР°РєР°РґРµРјРёРё РѕР±РІРёРЅРёР»Рё РІ СЃРµРєСЃСѓР°Р»СЊРЅС‹С… РґРѕРјРѕРіР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІР°С…

75-Р»РµС‚РЅРёР№ Р”Р¶РѕРЅ Р‘РµР№Р»Рё Р±С‹Р» РёР·Р±СЂР°РЅ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚РѕРј РєРёРЅРѕР°РєР°РґРµРјРёРё РІ РїСЂРѕС€Р»РѕРј РіРѕРґСѓ. РС‚Рѕ Р·РЅР°РєРѕРІС‹Р№ РІ Р“РѕР»Р»РёРІСѓРґРµ РѕРїРµСЂР°С‚РѕСЂ, РЅР° СЃС‡РµС‚Сѓ РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ РґРµСЃСЏС‚РєРё РѕС‚СЃРЅСЏС‚С‹С… РєР°СЂС‚РёРЅ, СЃСЂРµРґРё РЅРёС… РµСЃС‚СЊ С‚Р°РєРёРµ РєСѓР»СЊС‚РѕРІС‹Рµ Р»РµРЅС‚С‹, РєР°Рє В«Р”РµРЅСЊ СЃСѓСЂРєР°В», В«РџРµСЂРµРєСЂРµСЃС‚РѕРєВ» Рё В«Р›СѓС‡С€Рµ РЅРµ Р±С‹РІР°РµС‚В».
РЎСЂР°Р·Сѓ С‚СЂРё Р¶РµРЅС‰РёРЅС‹ РѕР±РІРёРЅРёР»Рё РїРѕР¶РёР»РѕРіРѕ С‡РµР»РѕРІРµРєР° РІ СЃРµРєСЃСѓР°Р»СЊРЅС‹С… РґРѕРјРѕРіР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІР°С…. Р®СЂРёРґРёС‡РµСЃРєРёР№ РѕС‚РґРµР» РєРёРЅРѕР°РєР°РґРµРјРёРё Р·Р°СЏРІРёР», С‡С‚Рѕ РѕР±СЏР·Р°РЅ СЂР°СЃСЃРјР°С‚СЂРёРІР°С‚СЊ РІСЃРµ РїСЂРµРґРІР°СЂРёС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ РёСЃРєРё СЃРІРѕРµР№ РєРѕСЂРїРѕСЂР°С†РёРё РґР»СЏ С‚РѕРіРѕ, С‡С‚РѕР±С‹ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ РёСЃС‚РёРЅСѓ. Р’ РґСЂСѓРіРёС… Р°РєР°РґРµРјРёС‡РµСЃРєРёС… СЃС‚СЂСѓРєС‚СѓСЂР°С… РѕС‚РєР°Р·Р°Р»РёСЃСЊ С‡С‚Рѕ-Р»РёР±Рѕ РєРѕРјРјРµРЅС‚РёСЂРѕРІР°С‚СЊ РґРѕ РѕРєРѕРЅС‡Р°РЅРёСЏ СЂР°СЃСЃР»РµРґРѕРІР°РЅРёСЏ.
РРїРёРґРµРјРёСЏ СЃРµРєСЃСѓР°Р»СЊРЅС‹С… СЃРєР°РЅРґР°Р»РѕРІ РЅР°РєСЂС‹Р»Р° Р“РѕР»Р»РёРІСѓРґ РѕСЃРµРЅСЊСЋ РїСЂРѕС€Р»РѕРіРѕ РіРѕРґР°, РєРѕРіРґР° СЃСЂР°Р·Сѓ РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ Р°РєС‚СЂРёСЃ РїРѕРґР°Р»Рё СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІСѓСЋС‰РёРµ РёСЃРєРё Рє РїСЂРѕРґСЋСЃРµСЂСѓ РҐР°СЂРІРё Р’Р°Р№РЅС€С‚РµР№РЅСѓ. РЎР»РµРґСЃС‚РІРёРµ РїРѕ РѕР±РІРёРЅРµРЅРёСЏРј Р¶РµРЅС‰РёРЅ РµС‰Рµ РЅРµ РѕРєРѕРЅС‡РµРЅРѕ, Р° РїСЂРёРјРµСЂ С„РµРјРёРЅРёСЃС‚СЃРєРѕР№ РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚Рё РѕРєР°Р·Р°Р»СЃСЏ Р·Р°СЂР°Р·РёС‚РµР»СЊРЅС‹Рј.
РЎРµСЂРіРµР№ Р”РµРЅРёСЃРѕРІ...