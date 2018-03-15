| | В сети раскрыли подробности Kia Quoris
Авто

В сети раскрыли подробности Kia Quoris

В сети раскрыли подробности Kia Quoris
Украинцы пока не могут опробовать новинку и взглянуть на нее.

Kia опубликовала скетч, на котором показан интерьер самой роскошной модели корейского автопроизводителя – седана Quoris следующего поколения. Дизайн новинки разрабатывался студиями компании в Южной Корее и США. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на cardiagram.

В отделке интерьера будут использоваться натуральные кожа и дерево, а также металлические вставки. На изображении видно, что модель укомплектуют еще и цифровой приборной панелью, механическими часами на центральной консоли и 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы.

Также Quoris получит «умное» освещение интерьера. Оно будет реагировать на движение и подсвечивать ту часть центральной консоли, к которой водитель будет подносить руку. У подсветки будет 64 варианта оттенков.

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Ранее Kia также опубликовала первые эскизы экстерьера Quoris. Особенность машины — новая решетка радиатора, состоящая из 176 ячеек в форме бриллианта и символизирующая процесс высвобождения энергии.

В дизайне Kia Quoris используется больше простых и естественных линий — по мнению компании, так он выглядит более солидно и роскошно.

Ожидается, что после смены поколений, Quoris получит полноприводную модификацию с 3,3-литровым турбомотором, который способен выдавать 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента.

В Украине Kia Quoris официально не представлена. Самая популярная модель корейской марки в нашей стране — Sportage...

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