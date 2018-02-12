В рамках борьбы с контрабандой: в Филиппинах продолжают уничтожать автомобили

Президент Филиппин лично вместе с чиновниками и прессой наблюдал, как бульдозеры уничтожают 14 шикарных автомобилей класса люкс.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на avtoblog
Cреди них были Maserati Quattroporte, BMW B12 Alpina, Porsche 911 GT3, BMW Z1, Opel Manta, Renault R5 и двухдверный Mercedes-Benz G-Wagen. Общая стоимость машин составила полмиллиона долларов.
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Президента упрекнули в бессмысленной трате денег, однако он заявил, что демонстративное уничтожение покажет решимость властей Филиппин в борьбе с контрабандой.
По данным СМИ, на очереди еще 841 автомобиль...