| | В Китае покажут новый китайско-японский кроссовер
Авто

В Китае покажут новый китайско-японский кроссовер

В Китае покажут новый китайско-японский кроссовер
Обновленную модель наградили модернизированной оптикой и измененным передним бампером.

На Международной автомобильной выставке в Пекине в апреле 2018 года будет презентован рестайлинговый паркетник Soueast DX7, созданный совместно компаниями Mitsubishi, China Corp. и Fujian Motor, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Avtodream

Габариты «посвежевшей» модели следующие: 4585 х 1900 х 1718 мм. Размер колесной базы достигает 2700 мм. Обновленную модель наградили модернизированной оптикой и измененным передним бампером.

В моторном отсеке обновленного кроссовера будет стоять новый 1,8-литровый турбодвигатель Mitsubishi 4K20T MIVEC, производительность которого 197 сил и максимальный крутящий момент 285 Нм.
В тандеме с ним будет трудиться робот с двумя сцеплениями на шесть ступеней.

Салон машины может похвастаться доработанной передней консолью, новейшей «мультимедийкой» с сенсорным экраном на 10 дюймов и подсветкой.

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