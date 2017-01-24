В Китае покажут новый китайско-японский кроссовер

На Международной автомобильной выставке в Пекине в апреле 2018 года будет презентован рестайлинговый паркетник Soueast DX7, созданный совместно компаниями Mitsubishi, China Corp. и Fujian Motor, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Avtodream
Габариты «посвежевшей» модели следующие: 4585 х 1900 х 1718 мм. Размер колесной базы достигает 2700 мм. Обновленную модель наградили модернизированной оптикой и измененным передним бампером.
В моторном отсеке обновленного кроссовера будет стоять новый 1,8-литровый турбодвигатель Mitsubishi 4K20T MIVEC, производительность которого 197 сил и максимальный крутящий момент 285 Нм.
В тандеме с ним будет трудиться робот с двумя сцеплениями на шесть ступеней.
Салон машины может похвастаться доработанной передней консолью, новейшей «мультимедийкой» с сенсорным экраном на 10 дюймов и подсветкой.
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