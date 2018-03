Уникальный золотой ретро-автомобиль выставили на продажу

В середине мая текущего года аукционный дом Mecum выставит на торги самый необычный автомобиль, созданный легендой американского кастомайзинга Джорджем Баррисой. Машина дебютировала в 1954 году на выставке Petersen Motorama, а ее постройка обошлась в 25 000 долларов (в сегодняшних деньгах сумма составила бы около 300 тысяч долларов), пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.Автомобиль, известный под именем The Golden Sahara, начал свою жизнь как Lincoln Capri Hardtop образца 1953 года. После аварии, в результате которой машина лишилась верхней части, Баррис решил использовать ее для амбициозного проекта. Финансовую сторону вопроса взял на себя заказчик — житель Огайо Джеймс Сконзакес.В результате переделок автомобилю полностью поменяли переднюю и заднюю часть кузова, установили сферическое лобовое стекло, задние крылья с интегрированными воздухозаборниками и новую крышку багажника, отлитую по форме запасного колеса. Чтобы открыть ее, нужно было повернуть номерной знак.Те детали, которые ранее были хромированными, покрыли 24-каратным золотом. Для получения уникальной золотистой краски с перламутровым эффектом использовали рыбью чешую. Для этого ее смешивали с прозрачным лаком и тонером.В отделке интерьера The Golden Sahara использовалась двуцветная ткать и плюш. В автомобиле был установлен телевизор, магнитофон, радио и мини-бар с холодильником.В 1956 году доработкой машины занялась детройтская автомастерская Delphos Machine and Tool. The Golden Sahara получила новые четырехсекционные фары, двойной задний плавник и невероятный для своего времени набор электроники. Управлять машиной можно было при помощи руля, кнопок и установленного по центру рычага, как самолетом. В переднем бампере были установлены сенсоры системы экстренного торможения, а стеклянные секции колес подсвечивались во время поворота.Покрышки у The Golden Sahara тоже были необычные. Сделанные из экспериментальной резиновой смеси компанией Goodyear, они могли светиться в темноте.The Golden Sahara оснащался функцией голосового и удаленного управления, с помощью которой можно было запускать и глушить двигатель, открывать двери и управлять разгоном и торможением. Помимо этого, двухдверка могла передвигаться и самостоятельно — без водителя.С середины 1960 годов автомобиль хранился в доме Сконзакеса и до сих пор не появлялся на публике.В января на аукционе Barrett-Jackson продали личную машину Барриса — Ferrari 308 GTS. Спорткар, оснащенный электронной приборной панелью, телефоном NEC, телевизором Sony, аудиосистемой Kenwood и камерой заднего вида, достался новому владельцу за 93 500 долларов....