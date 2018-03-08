В Украине 18 марта усилят охрану российских дипучреждений

В день голосования на выборах президента России в Украине усилят охрану российских дипломатических учреждений. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.Чтобы избежать провокаций, возможных плохих последствий, подразделения Нацгвардии и полиции обеспечат надлежащую защиту всех дипломатических представительств (РФ). Это будет сделано в соответствии с Венской конвенцией. Нацгвардия обеспечивает охрану этих дипломатических представительств и консульских учреждений, полиция обеспечивает общественный порядок и безопасность на прилегающих территориях, – отметил Шевченко.В украинском МВД заявили, что не намерены пускать граждан РФ, проживающих на территории Украины, на избирательные участки для голосования на выборах президента России.Ранее представители украинских националистических движений (ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус") в совместном заявлении подчеркнули, что не допустят проведения выборов президента РФ на территории Украины. Для выполнения своей цели они пообещали блокировать здания, где будет проходить голосование, а гражданам России, которые на него придут, намерены устраивать "коридоры позора".Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта – четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Участие в них примут 8 кандидатов, в том числе действующий президент страны. РФ традиционно с момента аннексии Крыма намерена провести голосование на полуострове. В прокуратуре АРК, которая располагается в Киеве, организаторам выборов в Крыму пригрозили уголовной ответственностью...