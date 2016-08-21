| | РФПЛ. «Краснодар» проиграл «Уфе», «Спартак» справился с «Рубином»
Спорт

РФПЛ. «Краснодар» проиграл «Уфе», «Спартак» справился с «Рубином»

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