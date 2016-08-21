РФПЛ. «Краснодар» проиграл «Уфе», «Спартак» справился с «Рубином»

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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
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Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
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Экономика
В Новосибирске на заводе «Экран» будут майнить биткоины
Дорожники за одну ночь залатали ямы на 21 дороге Ростова
Инвесторы из Великобритании и США стали основными покупателями евробондов "Россия-29" и "Россия-47"
Президент поручил создать не менее двух швейных фабрик в каждом районе
США приняли на вооружение новую атомную подлодку класса Virginia
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Из Каховского водохранилища достали тело пропавшего моряка
В Киеве пьяный водитель стал виновником лобового ДТП
Во Львове на одной из аллей нашли тело мужчины с пробитой головой
Разбой на киевском вокзале: задержан нападавший россиянин
Социум
В Украине 18 марта усилят охрану российских дипучреждений
В Киеве задержали мошенницу, присвоившую 250 млн грн "Укргазбанка"
В Украине из-за непогоды обесточены 19 населенных пунктов
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Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
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