МИД прогнозирует большое количество провокаций в Украине

Министерство иностранных дел прогнозирует большое количество провокаций в Украине в связи с выборами Президента России 18 марта.
Об этом сообщила спикер МИДа Марьяна Беца, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на ukranews.com.
"Провокаций завтра будет очень много. Я удивлюсь, если завтра их не будет. Если их не будет на избирательных участках, они будут на линии разграничения", - заявила Беца.
Кроме того, спикер МИДа подчеркнула, что в ответ на просьбу российской стороны Украина усилит безопасность российских посольства и консульств.
"Сама Россия выразила просьбу усилить охрану дипучреждений на время выборов. Вот мы и обеспечиваем правопорядок, правоохранительные органы обеспечат усиленную охрану дипучреждений: посольства в Киеве, генконсульств в Одессе, Львове, Харькове", - отметила она.
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Отвечая на вопрос о том, не нарушает ли Украина избирательное право россиян, ограничивая их возможность проголосовать в дипучреждениях, Беца ответила, что они могут реализовать свое избирательное право на территории России...