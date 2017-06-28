Порошенко похвастался успехами в борьбе с коррупцией

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в интервью, опубликованном сегодня в немецком издании WAZ, что Украина достигла успехов в борьбе с коррупцией.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на gordonua.com.
Так он ответил на вопрос, что он сказал бы людям, которые во время Евромайдана четыре года назад ожидали уничтожения коррупции.
"Я горжусь тем, что мы создали независимую систему борьбы с коррупцией. Мы знаем, что нам еще нужно много работать. Вместе с нашими европейскими партнерами нам удастся еще больше сократить коррупцию", – заявил украинский президент.
Он отметил, что наиболее уязвимым для коррупции был сектор энергетики. Теперь там существует комплексная система управления.
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"Существует нулевая терпимость к коррупции. Спросите западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", – сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что в Украине задерживают министров, которые участвуют в коррупционных схемах, а антикоррупционные органы имеют поддержку его лично и международных партнеров...